Афганского политолога убили рядом с российским посольством в Кабуле

Афганского политолога Вахида Модждаха убили неизвестные рядом с посольством России в Кабуле. Об этом сообщает Tolo News.

По данным представителя местного МВД Насрата Рахими, в настоящее время полиция ведет расследование.

Уточняется, что политолог был застрелен двумя неизвестными, проезжавшими мимо на мотоцикле.

Мужда был поэтом и писателем, работал в министерстве иностранных дел Афганистана во времена режима террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России).

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