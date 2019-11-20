Афганского политолога убили рядом с российским посольством в Кабуле
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Афганского политолога Вахида Модждаха убили неизвестные рядом с посольством России в Кабуле. Об этом сообщает Tolo News.
По данным представителя местного МВД Насрата Рахими, в настоящее время полиция ведет расследование.
Уточняется, что политолог был застрелен двумя неизвестными, проезжавшими мимо на мотоцикле.
Мужда был поэтом и писателем, работал в министерстве иностранных дел Афганистана во времена режима террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России).
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