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Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в «нормандском формате», который состоится 9 декабря в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, близкого к помощнику президента России Владиславу Суркову.

Чеснаков рассказал, что инициатором согласования документа до непосредственного начала саммита стала российская сторона. По его словам, это позволит ограничить возможные попытки Киева выйти за рамки Минских соглашений во время переговоров.

Директор Центра политической конъюнктуры также отметил, что решение о публикации текста документа стороны примут уже в Париже.

Согласование итогового документа подтвердили в администрации президента России, отметив, что он полностью соответствует Минским соглашениям.

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