В Кремле подтвердили подготовку к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ведут подготовку к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что подготовка находится в завершающей стадии.

Песков также анонсировал информацию по международному телефонному разговору, который будет связан с подготовкой к саммиту в «нормандском формате».

До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в «нормандском формате». Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в Париже.

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