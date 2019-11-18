Власти Грузии не собираются назначать внеочередные выборы после протестов

Власти Грузии заявили, что не намерены назначать внеочередные парламентские выборы, несмотря на акции протеста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Каладзе отметил, что до выборов осталось меньше года, и что они пройдут по смешанной системе, по действующей конституции, установленным правилам и в установленные даты.

Он призвал оппонентов подготовиться к выборам.

Действия оппозиционеров, которые заблокировали входы в парламент, генсек правящей партии назвал деструктивными.

И добавил, что если данные действия не прекратятся, то властями будут приняты «соответствующее решение».

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