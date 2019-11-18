Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Ранее Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети. Он предложил воздействовать на нарушителей «убивая, сажая и пугая».

Глава Чечни попросил не понимать его слова буквально, хотя и признался, что угрозы расправы соответствуют своду обычаев народов Кавказа и Средней Азии.

Кадыров отметил, что в его словах искали провокацию и цеплялись за мелочи для того, чтобы раздуть все до «вселенских масштабов».

По его словам, он насчитал уже десять человек, которое выступают с критикой в его адрес в России и иностранных государствах.

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