Бывший американский посол в России Майкл Макфол в интервью «Газете.Ru» прокомментировал перспективу приезда президента США в Россию на празднование Дня Победы в 2020 году:

«Чтобы президент Трамп приехал, нужно, чтобы были сделаны конкретные шаги по окончанию войны на Украине. И если этого не будет сделано, будет ошибкой, если он приедет. Нельзя нормализовать отношения без изменения поведения, которое стало причиной разногласий», — заявил он.

Экс-посол также отметил важность праздника для мировой истории и добавил, что считал честью иметь возможность дважды присутствовать от США в Москве на Дне Победы.

Однако, говоря о причинах Второй Мировой войны, он заявил, что она началась из-за аннексии, а также рассказал о повторении ситуации из-за решения России «аннексировать Крым».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.

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