Британксий парламент не ответил на вопрос о «российской угрозе»

Члены британского парламента, которые являются авторами доклада о якобы вмешательстве России в референдумом о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году ушли от ответа на вопрос влиянии таковых действий на результаты голосования. Об этом сообщает The Sunday Times.

Неопубликованный парламентский доклад о якобы российской угрозе содержит тезисы о вмешательстве Москвы в выборы, однако выводы о размере вмешательства и его влияния отсутствуют.

Кроме того, в докладе отмечается, что большое влияние на голосование по Brexit в социальных сетях также оказали статьи российских СМИ. Они якобы повлияли на референдум в четыре раза выше, чем официальные предвыборные кампании, агитировавшие за выход страны из ЕС.

Уточняется, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявлял, что свидетельства о вмешательстве России в избирательные процессы страны отсутствуют.

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