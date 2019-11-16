В Госдуме ответили на слова Помпео о Крыме и Голанских высотах

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о разнице в признании Крыма и Голанских высот, передает РИА «Новости».

По его мнению, США игнорируют международное право.

«Международное право для США — это коврик, о который вытирают ноги», — заявил Бальбек.

Он отметил, что США готово признать захват территорий и свержение власти, если это происходить по «благословением» Вашингтона.

«Во время американской экспансии мы видим лишь попрание международных норм, разруху и ничем не оправданную жестокость», --подчеркнул депутат.

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые раньше принадлежали Сирии, но были оккупированы в ходе Шестидневной войны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.

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