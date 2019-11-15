Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора Трампа и Зеленского
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Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что это именно меморандум, а не точная расшифровка разговора.
В Белом доме добавили, что Трамп беседовал из своего самолета Air Force One.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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