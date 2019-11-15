Москва примет ответные меры после помилования Литвой двух россиян
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Москва примет ответные меры после помилования Литвой двух российских граждан Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые обвинялись в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян в пятницу, 15 ноября.
Информации о дате возвращения Филипченко и Моисеенко не приводится.
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