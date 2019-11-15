Госдеп США обвинил Россию в попытке использовать конфликт в Ливии в своих интересах

Госдепартамент США заявил, что Россия пытается воспользоваться конфликтом в Ливии в собственных интересах. Об этом сообщает РИА «Новости».

В среду, 13 ноября, в Вашингтоне начался раунд переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ливией.

«Делегация США, представленная рядом правительственных ведомств, подчеркнула свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливии перед лицом попыток России использовать этот конфликт против воли ливийского народа», — говорится в сообщении.

Ранее глава МВД Ливии Фатхи Башага заявил, что Москва разжигает конфликт в стране, «подливая масла в огонь».

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