В Госдуме ответили на заявление украинского министра об отношениях с Россией

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об отношениях между странами, сообщает RT.

По заявлению Загороднюка, между Россией и Украиной не должно существовать финансово-экономических отношений.

Белик ответил, что Россия понимает значимость экономического сотрудничества, развития экспорта и транспортных взаимоотношений между странами и выстраивает взаимодействие с Украиной на основании общей истории, общих побед и трагедий двух народов.

При этом он осудил позицию Украины, заявив, что страна обвиняет Россию «во всех грехах».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава минобороны Украины назвал Россию врагом

— Украина отказалась обсуждать вопрос о Крыме на нормандском саммите

— На Украине заявили, что Россия представляет угрозу в Черном и Азовском морях