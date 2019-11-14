МИД России оценил сообщения СМИ о гибели основателя «Белых касок»

Министерство иностранных дел России прокомментировало данные связи гибели основателя и экс-сотрудника британской разведки «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией. Текст заявления был опубликован в Facebook диппредставительства.

Отмечается, что заявление было ответом на опубликованную в британской газете Daily Mail статью на данную тему.

В МИД отметили, что про названного «тихим британским героем» Мезюрье Москва говорит уже в течение нескольких лет.

По мнению представителей дипведомства, западные СМИ не хотят видеть и слышать то, «что не укладывается в их привычную картину мира».

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