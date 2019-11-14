Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

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Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия – это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема», — сказал Туск.

По словам политика, его даже стали называть маньяком из-за чрезмерного напоминания об отношениях Европы и Москвы.

При этом он заявил, что находясь на посту главы Евросовета, в первую очередь стремился сохранить единство ЕС, чему, по его мнению, препятствовала «агрессивная политика Кремля».

Туск уверен, что его позиция относительно России была верной, и введенные антироссийские санкции принесли пользу.

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