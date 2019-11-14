Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия – это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема», — сказал Туск.
По словам политика, его даже стали называть маньяком из-за чрезмерного напоминания об отношениях Европы и Москвы.
При этом он заявил, что находясь на посту главы Евросовета, в первую очередь стремился сохранить единство ЕС, чему, по его мнению, препятствовала «агрессивная политика Кремля».
Туск уверен, что его позиция относительно России была верной, и введенные антироссийские санкции принесли пользу.
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