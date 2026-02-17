Зеленский сделал резкое заявление в адрес России перед переговорами в Женеве

Зеленский заявил, что дипломатия будет более эффективной в сочетании с силой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, дипломатия будет более эффективной в сочетании с силой. Об этом написал в своем Telegram-канале, комментируя ночные удары российской армии по украинской территории.

«Наша дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила. Сила давления на РФ – давление санкций, постоянная и быстрая поддержка украинской армии, нашей ПВО», — написал политик, обращаясь к западным партнерам.

Такое заявление Зеленский сделал перед трехсторонними переговорами Украины, РФ и США в Женеве, которые пройдут 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

Ранее глава РФПИ Дмитриев прибыл на переговоры в Женеву.