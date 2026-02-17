Анна Asti раскрыла причину отъезда в России: «Моя мечта — построить ранчо»

Певица Анна Asti сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приехала в Испанию ради «пополнения семьи».

Asti рассказала, что еще с детства мечтала о собственной лошади: она замирала от восторга, когда смотрела на этих животных. Сейчас у артистки 12 лошадей и один пони. Свою первую лошадь артистка взяла только год назад — «сорвалась», но в итоге обрела новую «прекрасную подругу».

«Сейчас я в Испании, ищу самых прекрасных андалузских лошадей для пополнения нашей семьи. Моя мечта — построить ранчо для любителей и профессионалов, для лошадей и людей», — поделилась исполнительница.

Asti призналась, что «красивущие спортивные» животные вызывают у нее слезы. Также, добавила артиста, на данный момент она занимается восстановлением деревни. Певица уже не представляет своей жизни без лошадей.

В конце декабря сообщалось, что Анна Asti спасла съемки шоу «Голос» после срыва первого съемочного дня. Певица стала наставницей 14-го сезона шоу, который выйдет на Первом канале в январе 2026 года. Однако 23 декабря исполнительница хита «Царица» не смогла явиться на площадку в павильоне «Мосфильма».

Как рассказали изданию источники, Asti сделала все, чтобы восстановиться и во второй запланированный съемочный день вернулась в кресло наставника. Очевидцы утверждают, что работа из-за состояния здоровья давалась ей непросто.

