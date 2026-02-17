Размер шрифта
Суд продлил арест бывшему губернатору Курской области Смирнову

ТАСС: курский суд на три месяца продлил арест экс-губернатору Смирнову
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Курской области суд на три месяца продлил арест бывшему губернатору Алексею Смирнову, обвиняемому в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

«Меру пресечения обвиняемому Смирнову оставить без изменений. Содержание под стражей продлится <…> на срок 3 месяца», — сказал судья.

Таким образом, под стражей экс-чиновник будет находится до 5 мая.

6 февраля Смирнову предъявили обвинение в получении двух взяток. Уголовные дела против экс-губернатора и его заместителя Алексея Дедова поступили в Ленинский районный суд Курска. Как рассказали в пресс-службе судебной системы региона, Смирнов вместе с Дедовым при посредничестве Шубина смогли получили взятку в размере более 12,9 млн рублей.

В сентябре прошлого года бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в получении многомиллионных «откатов» от владельцев предприятий, с которыми заключались контракты на строительство фортификационных сооружений. Смирнов был главой региона всего восемь месяцев. За это время он получил взяток примерно на 30 млн рублей. Всего по делу проходят 11 обвиняемых.

Ранее стало известно, сколько должны были построить фортификаций в Курской области.
 
