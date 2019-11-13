Россия направила ноту в британский МИД из-за высказываний главы Генштаба
Посольство России в Великобритании и Северной Ирландии направило ноту в МИД Соединенного Королевства из-за высказываний начальника Штаба обороны страны Ника Картера. Информация об этом опубликована на официальном сайте посольства.
Сообщается, что до этого Картер высказал мнение о том, что Россия «может случайно начать новую войну». При этом, по заявлению посольства, действия России в Сирии и Африке глава Штаба представил как угрозы безопасности Соединенного королевства.
В комментарии российского посольства говорится, что высказывания Картера являются проявлением линии «по культивированию в Великобритании образа России как враждебного государства»
В направленной ноте посольство попросило британский МИД разъяснить, насколько заявления начальника Штаба обороны соответствуют официальной позиции правительства.
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