Китай предостерег НАТО от последствий противостояния с Пекином

Североатлантическому альянсу стоит воздержаться от неосторожных заявлений в адрес Китая, так как это может повлечь за собой последствия. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По данным статьи, США нашли нового врага НАТО в лице Китая. При этом, Североатлантический альянс должен понимать, чем грозит позиционирование КНР в качестве врага.

Если примеру Вашингтона последуют другие, им лишь придется заплатить большую цену. Подобные попытки возродить военное противостояние и втянуть в конфликт как можно больше стран ни к чему не приведут.

Речь идет об информации СМИ, согласно которой американский лидер Дональд Трамп планирует встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения так называемой китайской угрозы.

Автора материала пишут, что до этого заклятыми врагами Североатлантического альянса были терроризм и Россия, а сейчас им понадобилась новая мишень, ею и стал Китай.

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