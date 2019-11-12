Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос связанный с импичментом Трампа

Глава Пентагона Марк Эспер ответил по-русски на вопрос американских журналистов по теме импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

У Эспера спросили о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Представители СМИ поинтересовались, будет ли Пентагон мстить офицеру.

Эспер несколько раз ответил отрицательно, а после того, как его еще раз спросили, закончится ли карьера Виндмана он ответил на трех языках.

«No, nyet, nein», — сказал министр по-английски, по-русски и по-немецки, риторически спросив, какой язык больше подходит для ответа.

После этого обсуждение ситуации вокруг Виндмана прекратилось.

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