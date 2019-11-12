В Совфеде ответили на заявление вице-премьера Украины по санкциям против РФ
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков высказался по поводу слов вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы, о том что, что Киев готов к возможной отмене санкций в отношении России. Об этом сообщает RT.
Он выразил мнение, что в данной ситуации украинским политикам лучше перестать «говорить глупости» и «думать, как выстроить как можно быстрее нормальные отношения с Россией».
«Занимая такую позицию, они продолжают терять в экономике и во многих других сферах, — отметил Цеков.
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