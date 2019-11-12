Моралес направился из Боливии в Мексику после своей отставки

Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту вылетел из Болии. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter.

Согласно действующим международным конвенциям бывший боливийский лидер находится под протекцией Мехико

«Его жизнь и здоровье вне опасности», — сообщил Эбрард.

Ранее Моралес заявил, что намерен «скоро вернуться с еще большей силой и энергией».

По данным ABC Color, после вылета из Боливии самолет приземлился в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.

Из Асунсьона борт направится в Мехико. Сообщается также, самолету пришлось совершить посадку в Парагвае, так как Перу закрыл свое воздушное пространство для самолета с Моралесом.

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