Путин и Меркель обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили во время телефонного разговора вопросы урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что была проведена обстоятельная беседа, касающаяся вопросов урегулирования на Украине, в том числе, с учетом подписанной «формулы Штайнмайера», которая была одобрена представителями Киева, Донецка и Луганска. Также были учтены разведения вооруженных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое, а также начала разоружения у села Петровское.

«Подчёркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины», - добавляется в сообщении.

Кроме того, Меркель указала на важность соблюдения минских соглашений и других договоренностей.

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