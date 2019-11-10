Лавров призвал противостоять попыткам переписать историю

Глава МИД России Сергей Лавров призвал бороться с попытками переписать историю, передает RT.

Об этом он заявил на открытии выставки в Ереване в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Министр отметил единство России и Армении по данной проблеме.

«Мы едины в понимании необходимости противодействовать попыткам переписать историю, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны», — сказал Лавров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: Россия не позволит перечеркнуть подвиг советского народа