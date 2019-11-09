Трамп анонсировал публикацию новой стенограммы разговора с Зеленским

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Белый дом скоро может опубликовать вторую стенограмму его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы США, новая расширенная стенограмма может выйти в свет во вторник, 12 ноября.

«Выйдет еще одна стенограмма, которая очень важна», — сказал Трамп.

Он признался, что у него было два телефонных разговора с Зеленским, поэтому он покажет и второе их общение.

«Я покажу вам вторую стенограмму, потому что у меня было два разговора с президентом Украины», — подчеркнул Трамп.

В сентябре 2019 года начал набирать обороты скандал вокруг разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. По данным неизвестного информатора, Трамп давил на Зеленского и просил начать расследование против Байденов.

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