Меркель не согласилась со «смертью мозга» НАТО
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Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению Меркель, слова Макрона были слишком резкими, но необходимыми.
Она также отметила, что позиция президента Франции о «смерти мозга» НАТО не соответствует ее точке зрения.
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