Зеленский трижды оговорился при обсуждении «Укроборонпрома»

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз совершил ошибку, говоря о «Укроборонпроме». Об этом свидетельствует видеозапись с мероприятия, опубликованная в Youtube.

Отмечается, что украинский лидер допустил ошибку, назвав концерн «концертом». Уточняется, что после еще двух таких оговорок во время брифинга президент не исправился.

Кроме того, Зеленский выразил недовольство ситуацией, которая происходит на входящих в госконцерн харьковских заводах.

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