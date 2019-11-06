США призвали признать Крым российским

Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России.

По его мнению, это нужно для того, что улучшить отношения между Западом и Москвой.

Бывший дипломат добиться этого можно, применяя реалистическую политику в отношении России.

Ортблад отметил, что такой шаг «принесет выгоду, в отличие от наших санкций».

«Мы должны признать, что Крым останется частью России. Его население всегда было преимущественно российским», — заявил Ортблад.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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