Условием помощи США Украине было расследование дела Байдена, сообщил постпред США

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Постпред США в Евросоюзе Гордон Сондланд пересмотрел свои показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

Адвокат Сондланда прислал ведущим расследование комитетам трехстраничное дополнение к ранее данным показаниям, в котором была раскрыта информация о том, что условием предоставления военной помощи Украине и организации встречи лидеров стран было расследование дела бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Сондланд также заявил, что считает «недопустимыми» попытки адвоката президента Руди Джулиани добиться расследования в отношении Байдена.

Новые показания постпреда США подтверждают связь приостановления военной помощи Украине и расследование дела Байдена, что является важным фактом для дела об импичменте.

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