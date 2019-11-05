Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна «Академик Примаков». Об этом сообщает РИА «Новости».

Она сказала, что инцидент вызвал сильное недоумение, поскольку этому же судну в нынешнем году эстонская сторона дважды предоставляла данное разрешение.

Также российская сторона поражена отсутствием объяснений о причинах отказа.

Захарова сказала, что в министерстве такие решения расценивают как «недружественные демарши».

Представитель пояснила, что за последнее время это уже третий случай, отказа со стороны Таллина российским морякам и воздушным судам.

Так, в начале октября этого года через территорию Эстонии не смог пролететь самолет с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле — российское учебное судно «Седов» не попустили к заходу в территориальные воды Эстонской Республики.