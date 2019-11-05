Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа
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Процедуру импичмента президента США Дональда Трампа поддерживают 53% американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.
В то же время 44% респондентов выступили против отставки президента.
Среди сторонников демократов 88% уверены в необходимости импичмента, а среди республиканцев 90% назвали процедуру импичмента ошибкой.
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