Пашинян отметил динамику в переговорах по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о динамике в переговорном процессе по карабахскому урегулированию. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, ситуация в армяно-азербайджанских отношениях всегда включает в себя опасность и угрозы, однако их не больше, чем несколько лет назад. Он добавил, что напряженность на границе снижается, однако остаются жертвы.

Пашинян отметил, что карабахский вопрос не урегулирован, однако в переговорном процессе наблюдается динамика.

«Когда в переговорном процессе будет сформулировано решение или предложение, которое будет приемлемо, в первую очередь, для армянского народа, я представлю его народу», — сказал он.

При этом премьер-министр уточнил, что решения должны быть приняты в общенациональном формате, а при необходимости, можно будет провести референдум.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по Карабаху

— Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Карабаха