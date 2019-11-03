В Польше испугались сближения России и Франции

В Польском правительственном институте международных отношений (PISM) рассказали об опасности сближения России и Франции. Об этом сообщает RT со ссылкой на опубликованный PISM соответствующий бюллетень.

По мнению польских аналитиков, стремление президента Франции Эммануэля Макрона к курсу на тесное сотрудничество с Москвой может подорвать единство внутри Евросоюза и НАТО по ряду вопросов. Уточняется, что причиной таких действий французского лидера является попытка противодействовать растущему влиянию Китая в ЕС.

В PISM отметили, что в первую очередь попытка сотрудничества с Россией навредит самой Франции, поскольку Макрона будут представлять, как мирового лидера, поддерживающего «агрессивную политику» страны.

Также в документе говорится о намерении Парижа получить экономические выгоды от сотрудничества с Москвой, а также нарастить объем торговли и поднять рейтинг главы Франции в Пятой республике.

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