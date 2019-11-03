Трамп ненавидел Украину до встречи с Зеленским, сообщили СМИ

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Президент США Дональд Трамп ненавидел Украину, пока не встретился с лидером страны Владимиром Зеленским, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

По их словам, Трамп был абсолютно убежден, что Киев связан с демократами и его соперником на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Трамп полагал, что Украина занимается вредительством по отношению к американскому лидеру и его политике.

Однако, по словам чиновников Белого дома, после того, как Трампа уговорили встретиться с Зеленским, он кардинально поменял свою позицию.

Отмечается, что Трампу импонирует харизматичность Зеленского, который, как выразился Трамп, отличается от флегматичного предшественника Петра Порошенко.

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