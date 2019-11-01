В Белом доме приготовились к импичменту Трампу

В Белом доме готовы к тому, что американский президент Дональд Трамп покинет свой пост досрочно. Об этом рассказала The Hill пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

По ее словам, администрация уже готова к тому, что в США может произойти импичмент. Хотя, она призналась, что не считает главу государства виновным.

«Этот телефонный звонок с иностранным лидером (президентом Украины Владимиром Зеленским. — «Газета.Ru») был обычным», — добавила Гришэм.

Пресс-секретарь рассказала, что председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы будут голосовать за импичмент Трампа.

Гришэм уточнила, что судьба Трампа пока неизвестна, однако исход может быть любым.

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