Диппредставительства Израиля возобновили работу по всему миру после забастовки

Диппредставительства Израиля вновь открылись по всему миру после забастовки сотрудников из-за конфликта с министерством финансов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольстве страны в Москве.

Работа возобновлена с 1 ноября.

«Все вернулось в прежний рабочий режим в соответствии с рабочими часами, начиная с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Генеральное консульство израильского государства в Санкт-Петербурге также возобновило работу.

31 октября суд Израиля вынес решение о заморозке забастовку, 3 декабря состоятся слушания по этому вопросу.

«После 3 декабря в зависимости от того, как будут разворачиваться события, мы будем решать, какие меры предпринимать дальше или не предпринимать», — сказали в посольстве.

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