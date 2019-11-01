Диппредставительства Израиля возобновили работу по всему миру после забастовки
Диппредставительства Израиля вновь открылись по всему миру после забастовки сотрудников из-за конфликта с министерством финансов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольстве страны в Москве.
Работа возобновлена с 1 ноября.
«Все вернулось в прежний рабочий режим в соответствии с рабочими часами, начиная с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.
Генеральное консульство израильского государства в Санкт-Петербурге также возобновило работу.
31 октября суд Израиля вынес решение о заморозке забастовку, 3 декабря состоятся слушания по этому вопросу.
«После 3 декабря в зависимости от того, как будут разворачиваться события, мы будем решать, какие меры предпринимать дальше или не предпринимать», — сказали в посольстве.
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