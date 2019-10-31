Россия попросила мир помочь Украине развести силы в Донбассе
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратилась к странам и попросила посодействовать в разведении сил в Донбассе. Об этом она сказала в эфире программы на «России-1».
По ее мнению, мировому сообщество следует внести свой вклад и помочь Украине и лично президенту государства Владимиру Зеленскому с выведением войск с территории, ведь это имеет важнейшее значение для будущего страны. Представитель МИД подчеркнула, что помогать Украине должны в частности те, кто выступает за проведение нормандского саммита.
Она отметила, что во всем мире нет человека, который бы обвинил российскую сторону в блокировке минских соглашений. Захарова отметила, что с этой миссией справляются местные жители, ставя президенту ультиматум.
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