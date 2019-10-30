Путин подтвердил готовность РФ к саммиту в «нормандском формате»
Президент России Владимир Путин сообщил, что готов к саммиту лидеров стран «нормандской четверки», передает ТАСС.
Однако российский лидер считает, что такие встречи должны быть хорошо подготовлены.
По его словам, подобные саммиты, не должны вести «к пустым разговорам», а завершаться «конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом».
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