Си Цзиньпин провел историческую встречу с главой оппозиции Тайваня

Председатель Китая Си Цзиньпин провел историческую встречу с главой крупнейшей на Тайване оппозиционной партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь. Об этом пишет Bloomberg.

В ходе переговоров Си Цзиньпин заявил, что люди по обе стороны Тайваньского пролива принадлежат к китайской нации.

«Независимо от того, как изменится международная ситуация, тенденция к сближению соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива не изменится», — подчеркнул глава государства.

В свою очередь, Чжэн Ливэнь выразила уверенность, что в будущем Тайваньский пролив «перестанет быть очагом потенциального конфликта». Также, по ее словам, пролив не станет «шахматной доской для внешнего вмешательства». Таким образом политик поддержала заявления китайской стороны о том, что Соединенные Штаты вмешиваются в отношения между КНР и Тайванем.

18 марта представитель китайского управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа сообщил, что Пекин предложил Тайбэю энергетическую стабильность в обмен на «мирное воссоединение». По его словам, такой шаг обеспечит лучшую защиту энергетической и ресурсной безопасности Тайваня при поддержке «сильной родины».

Ранее в КНР заявили, что Тайвань никогда не сможет стать государством.