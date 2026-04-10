Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Силовики задержали еще нескольких участников банды Басаева

СК: задержаны еще три члена банды Басаева за нападения в 1999-2000 годах
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители задержали еще троих участников банды Шамиля Басаева за нападения в 1999-2000 годах. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко в беседе с РИА Новости.

«На территории Астраханской и Московской областей задержаны участники указанных незаконных вооруженных формирований Хадис Халилов, Али Алиев и Турко Болтиев», — сказала она.

Установлено, что Алиев и Халилов в составе банды летом 1999 года участвовали в нападении на пост федеральных сил в одном из населенных пунктов Дагестана и стреляли по военным. Болтиев 29 февраля 2000 года участвовал в нападении на псковских десантников.

Фигуранты уже арестованы, добавила представитель СК.

В результате нападений в августе 1999 года на Дагестан и в феврале 2000 года на псковских десантников в Чечне получили несовместимые с жизнью травмы 379 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были ранены около 800 человек.

В декабре прошлого года девять лет колонии получил другой член банды Шамиля — Альберт Елакаев. Установлено, что не позднее июля 1999 года он вступил в банду численностью не менее 1000 человек, а в августе того же года с другими членами преступной группировки принял участие в вооруженном мятеже в Дагестане.

Ранее был задержан еще один участник нападения на военных в Дагестане в 1999 году.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!