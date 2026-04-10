Ярославец пытался получить посылку и лишился 12 млн рублей

Житель Ярославля поверил в несуществующую посылку с маркетплейса и отдал мошенникам все накопления. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с 57-летним мужчиной под видом сотрудников маркетплейса и Роскомнадзора. В начале февраля ему позвонил «менеджер» и убедил продиктовать код для получения посылки. После этого поступило сообщение о том, что на него якобы «оформлена доверенность», и попросили перезвонить по указанным номерам. Мужчина позвонил, ему ответила «сотрудница Роскомнадзора». Она заявила, что ранее с ним связывались мошенники, теперь он может стать пособником недружественных стран, а его деньги под угрозой.

Чтобы сохранить средства, неизвестная убедила его обналичить сбережения и перевести на указанные ею реквизиты. Потерпевший выполнил инструкцию. Затем мошенники убедили его обналичить накопительный счет и передать деньги незнакомцу в парке. После этого мужчина продал машину и в салоне сотовой связи перевел все оставшиеся средства по номерам телефонов. Общий ущерб превысил 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

