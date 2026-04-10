Стало известно, чего Зеленский хочет добиться в рамках гарантий безопасности

«Страна.ua»: Зеленский хочет добиться размещения военных баз США на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский хочет добиться размещения военных баз США и Европы на территории страны в рамках гарантий безопасности. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В материале говорится, что до сих пор на переговорах по урегулированию конфликта на Украине обсуждалось предоставление стране гарантий безопасности, равноценных 5-й статье Устава НАТО. В публичном поле не шло речи о размещении на Украине американских военных баз или солдат. При этом Россия продолжает выступать категорически против присутствия любых войск стран — членов НАТО на Украине.

«Если мы говорим о надежных гарантиях безопасности, то это означает, что нам нужны соответствующие системы ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») в достаточном количестве. Я не верю, что русские не захотят прийти снова. Но я верю, что если на Украине будет стоять американская военная база или совместная база США и Европы, то рисков у нас будет меньше», — отметил Зеленский, общаясь с журналистами.

9 апреля украинский лидер анонсировал подготовку новой встречи в формате МоскваКиевВашингтон, посвященной урегулированию конфликта. По его словам, стороны условились в ближайшее время организовать трехсторонние консультации или провести две последовательные встречи американской делегации с российскими коллегами в Москве и украинскими коллегами в Киеве.

Ранее в НАТО заявили, что больше не обсуждают возможность вступления Украины.

 
