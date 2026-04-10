В МИД Украины прокомментировали пасхальное перемирие в зоне СВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов ответить взаимностью на режим тишины в рамках пасхального перемирия. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Мы увидим, где и когда режим тишины начнет действовать, и мы готовы ответить взаимностью со своей стороны. Наша позиция заключается в том, что вообще нет необходимости возобновлять удары», — написал Сибига.

По его словам, долгосрочное прекращение огня может открыть путь к «подлинной дипломатии», чтобы положить конец конфликту. Глава МИД Украины назвал прекращение огня «правильной стратегией» для продвижения дипломатических усилий.

Россия объявила временное прекращение огня в зоне СВО на период православной Пасхи. Перемирие рассчитано на полтора дня и должно начаться вечером 11 апреля. В Кремле заявили, что исходят из того, что украинская сторона «последует примеру Российской Федерации». При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

Ранее Зеленский предрек трудные времена Украине.