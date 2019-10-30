Зеленский раскрыл условия достижения мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал три условия, необходимых для установления мира в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, в первую очередь необходимо завершить горячую стадию и прекратить огонь.
Затем нужно заняться вопросом примирения людей.
Третьим условием украинский лидер назвал реинтеграцию неподконтрольных Киеву территорий.
Зеленский также заявил, что прекращения огня состоится в скором времени. Кроме того он отметил важность достижения консенсуса в вопросе будущего Донбасса.
До этого глава МИД Украины сообщил о начале процесса разведения сил в Зотолом.