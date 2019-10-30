Зеленский раскрыл условия достижения мира в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал три условия, необходимых для установления мира в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, в первую очередь необходимо завершить горячую стадию и прекратить огонь.

Затем нужно заняться вопросом примирения людей.

Третьим условием украинский лидер назвал реинтеграцию неподконтрольных Киеву территорий.

Зеленский также заявил, что прекращения огня состоится в скором времени. Кроме того он отметил важность достижения консенсуса в вопросе будущего Донбасса.

До этого глава МИД Украины сообщил о начале процесса разведения сил в Зотолом.