Работа диппредставительств Израиля приостановлена

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Все посольства и консульства Израиля приостановили работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление внешнеполитического ведомства Израиля.

Отмечается, что это произошло из-за забастовки, которая была спровоцирована конфликтом МИД с министерством финансов страны.

Недопонимание возникло, когда минфин Израиля нарушил согласованные 21 июля 2019 года договоренности и обязал посланников государства, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие достигнутым ранее.

Как заявили в МИД страны, новый порядок работы и процедуры финансирования диппредставительств наносит ущерб функционированию ведомства и страны в целом.

В связи с этим дипломатические представительства государства были закрыты. Уточняется, что на протяжении забастовки доступ посетителей в них за рубежом будет приостановлен, услуги оказываться не будут.