Зеленский рассказал об этапах возвращения контроля над Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа возвращения контроля над Донбассом, сообщают украинские СМИ.
По словам украинского лидера, необходимо добиться завершения горячей стадии конфликта и примирения людей, после чего провести безопасную реинтеграцию.
Украинский президент также заявил, что первый этап — прекращение огня — украинские власти завершат в ближайшее время.
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