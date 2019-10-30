Зеленский рассказал об этапах возвращения контроля над Донбассом

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа возвращения контроля над Донбассом, сообщают украинские СМИ.

По словам украинского лидера, необходимо добиться завершения горячей стадии конфликта и примирения людей, после чего провести безопасную реинтеграцию.

Украинский президент также заявил, что первый этап — прекращение огня — украинские власти завершат в ближайшее время.

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