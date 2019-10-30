Москалькова направит обращение США с просьбой о помиловании Ярошенко
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что направит властям США обращение с просьбой о помиловании российского летчика Константина Ярошенко, осужденного американской стороной к 20 годам тюрьмы за участие в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Об этом сообщает РИА «Новости».
Известно, что ранее Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину. По американскому законодательству, он имеет права подать прошение об экстрадиции лишь через два года.
«Я намерена вновь просить государственные органы США с учетом его состояния здоровья, 10-летнего отбытого срока, нахождение его семьи в России, может быть, пойти на исключение и рассмотреть вопрос о помиловании Ярошенко», — сказала Москалькова.
Она также напомнила, что институт помилования не ограничен какими-либо сроками.
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