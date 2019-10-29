Германия назвала сигналом надежды разведение войск в Донбассе

В МИД ФРГ считают, что начало разведения сил в Золотом является положительным событием. Об этом говорится на странице ведомства в Twitter.

29 октября в Золотом началось разведение войск.

Министерство назвало начало отвода войск в Донбассе сигналом надежды для украинцев. Также ведомство выступило за то, чтобы разведение войск продолжалось, не прерываясь.

«Реальный прогресс на пути к миру возможен», — подчеркивает МИД ФРГ.

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