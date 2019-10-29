Во Франции предупредили о закрывающемся окне диалога с РФ

Посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что в отношениях России и ЕС появилось окно возможностей для улучшения диалога, однако оно может закрыться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По ее мнению, стороны должны воспользоваться шансом укрепить взаимопонимание.

«Если мы не наладим отношения сейчас, не добьемся прогресса по минским соглашениям, … не снимем санкции, то оно закроется», — сказала она.

По словам посла, французский президент Эммануэль Макрон привержен идее укрепить связи с Россией, о чем свидетельствуют его контакту с Владимиром Путиным.

Берманн отметила, что Макрон считает важным проведение саммита в нормандском формате.