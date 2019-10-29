Лавров рассказал об истории создания «треугольника» Россия-Индия-Китай

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что именно бывший глава внешнеполитического ведомства Евгений Примаков предложил начать взаимодействие в рамках «треугольника» Россия-Индия-Китай (РИК), который является прообразом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южная Африка). Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр отметил, что этот РИК продолжает существовать. В текущем году состоялась 16-я встреча министров внешнеполитических ведомств.

По мнению российского министра, «треугольник» является воплощением многополярности и многополярной дипломатии.

«Поэтому Примаков уже одним этим, по-моему, навсегда вписал свое имя в мировую историю», — сказал Лавров.

Он также отметил, что те принципы внешней политики, которые сформулировал бывший глава МИД, в настоящее время являются основой Концепции внешней политики Российской Федерации во всех ее редакциях, включая редакцию осени 2016 года.